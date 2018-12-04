Недалеко от Лос-Анджелеса нашли древний затонувший город

Внимание блогера привлекли геометрически правильные очертания «города» недалеко от побережья. Длина поселения составляет около 1,6 километра, а ширина чуть меньше километра.
Обнаруженный «город» располагается на глубине 30 метров на расстоянии чуть менее 2,5 километра от берега.
Город построили по принципу древних европейских сооружений. В качестве примера блогер привел древнеримский замок, который имел схожую строгую геометрическую форму и был обнесен стенами.
Внутри поселения на снимках видны углубления, на которых располагались различные постройки.