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Жизнь
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Недалеко от Лос-Анджелеса нашли древний затонувший город

Следы древнего затонувшего города обнаружил youtube-блогер с никнеймом MrMBB333 на спутниковых снимках Google Earth. Видео с доказательством находки он разместил на своем канале, пишет РИА Новости.

Океан.
Океан.
СС0

Внимание блогера привлекли геометрически правильные очертания «города» недалеко от побережья. Длина поселения составляет около 1,6 километра, а ширина чуть меньше километра.

Обнаруженный «город» располагается на глубине 30 метров на расстоянии чуть менее 2,5 километра от берега.

Город построили по принципу древних европейских сооружений. В качестве примера блогер привел древнеримский замок, который имел схожую строгую геометрическую форму и был обнесен стенами.

Внутри поселения на снимках видны углубления, на которых располагались различные постройки.

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