Неформат: «Прямой эфир» Малахова хотят закрыть

Программы подобного формата, по словам Манукяна, через бюджет страны финансируют фактически сами россияне. В связи с этим любые передачи на федеральных каналах должны быть визиткой государства — «а не то, что мы видим сейчас».
«Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть и забыть об этом формате, как о страшном сне», — цитируют члена экспертного совета «Дни.ру».
Ранее потребовали закрыть ток-шоу сами зрители — настолько их возмутил очередной выпуск, пишет ura.ru. В нем подрались герои передачи — скандально известные фрик Гоген Солнцев и его 63-летняя жена Екатерина.