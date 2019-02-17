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Жизнь

Немецкие журналисты назвали Россию великой IT-державой

Сегодняшняя Россия близка к тому, чтобы стать «великой IT-державой», однако на отечественном рынке пока не появился крупный глобальный игрок. К такому выводу пришли авторы статьи в немецкой деловой газете Handelsblatt, пишет Life.ru.

Интернет. Социальные сети
Интернет. Социальные сети
СС0

Отмечается, что количество пользователей Интернета в России растет очень быстрыми темпами. Примерно 75% россиян имеют доступ в Сеть, что делает российский интернет-рынок с аудиторией порядка 90 млн человек крупнейшим в Европе.

В пример приводится статистика российского IT-гиганта «Яндекс», чьи доходы за прошлый год выросли на 36% — до показателя в 1,8 млрд долларов, а прибыль показала рост в 430% — до 660 млн долларов. В некотором будущем «Яндекс» может заменить россиянам Amazon, Google, Uber и TomTom, считают авторы.

И при этом Россия обладает огромным потенциалом в сфере электронной коммерции, пишет издание. По данным американского инвестиционного банка Morgan Stanley, розничный оборот товаров в российском сегменте Интернета в 2017 году составил 18 млрд долларов. Согласно прогнозу, в 2020-м эта цифра будет близка к 31 млрд, а к 2023 достигнет показателя в 52 млрд.

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