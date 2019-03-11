Незадачливый алтайский угонщик хотел доехать до магазина, но забуксовал на трассе

В Красногорском районе задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в угоне. Он хотел добраться до райцентра, но проехал всего 4 км.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник ночью проник в гараж жителя села Тайна и угнал оттуда автомобиль LADA Granta. Ворота были не заперты, ключи находились в машине.

С утра, обнаружив пропажу, автовладелец обратился в полицию. Исправный автомобиль обнаружили в 4 км от места совершения угона. Выяснилось, что злоумышленник съехал на обочину дороги и забуксовал, поэтому бросил машину и скрылся.

Подозреваемый уже дал признательные показания. По словам молодого человека, он просто хотел доехать до магазина в районном центре. Ранее задержанный сельчанин уже неоднократно был судим, в том числе за угон. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.