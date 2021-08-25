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Жизнь

«Независимо от звезд и погонов». Когда российские военные и правоохранители смогут получить по 15 тысяч рублей от Путина

По 15 тыс. рублей предложил единоразово выплатить российским военным и правоохранителям президент Владимир Путин. Рассказываем, кому именно начислят суммы и произойдет ли это в ближайшее время.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф
1 Кому положены выплаты?

Всем сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. Ну извините, как в бане, все должны быть равны в данном случае. Никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», — заявил Путин на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
2 За что заплатят правоохранителям и военным?

Российский лидер отметил, что военнослужащие — «особый отряд», люди, рискующие жизнями и здоровьем, берущие на себя и свои семьи определенные ограничения ради службы.

3 Когда можно получить деньги?

Дату возможных выплат Путин не уточнил.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
4 Какие еще категории граждан попадут под выплаты?

Ранее президент подписал указ, по которому разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей получат пенсионеры. В том числе работающие и военные.

Отмечается, что на все выплаты выделят больше 500 млрд рублей из госбюджета.

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