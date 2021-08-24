Новые вирусы помогут сохранить леса и будут бороться с опятами

С их помощью можно уменьшить вредоносное влияние опят на деревья и сохранить леса.

Дело в том, что некоторые виды опят образуют огромные долгоживущие клоны, которые считаются одними из крупнейших организмов на Земле и способны к переносу спор на большие расстояния. Возник вопрос, как уменьшить губительное влияние патогенных грибов на леса.

Международный коллектив ученых из России, Финляндии и Южной Африки, в состав которого вошли исследователи ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», обнаружил новые вирусы в опятах, которые ослабляют гриб.

С помощью высокопроизводительного секвенирования генома исследователи идентифицировали множество новых вирусов. Так, на одном из сибирских штаммов опенка обнаружено сразу четыре новых вируса.

«Наша работа уникальна тем, что это первое исследование, в котором изучаются нуклеотидные последовательности генома вирусов опенка, в том числе и наиболее патогенного для хвойных. Этот гриб является одной из причин массового усыхания хвойных лесов в Сибири и на Дальнем Востоке… Вирусы мы рассматривали как средство ограничения его патогенности. Роль вирусов в этом случае является полезной для нас. Мы обнаружили новые миковирусы в опятах и описали нуклеотидные последовательность их генома», — прокомментировал результаты работы профессор Игорь Павлов, заведующий лабораторией лесных культур, микологии и фитопатологии, заместитель директора по научной работе Института леса им. В.Н. Сукачёва Красноярского научного центра СО РАН.

Ученые планируют использовать природные вирусы без вмешательства в их геном. При этом вкусовые качества грибов не пострадают.

О каштанах

Примером успешности биологических методов борьбы на основе миковирусов является предотвращение полного уничтожения каштановых лесов завезенным в Европу и Северную Америку в начале XX века паразитическим грибом. Погибло около 4 млрд деревьев. Обрезка и сжигание пораженных деревьев не увенчались успехом. И только благодаря гиповирусу CHV1 удалось значительно снизить патогенность гриба и сохранить каштановые леса

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.