Новый год 2019: какого животного по восточному календарю

По восточному календарю 2019 — это год Желтой Свиньи (Кабана). Согласно китайскому гороскопу, наступающий год будет удачным для карьерного роста, новых отношений и создания семьи. Altapress.ru рассказывает о символе 2019 года и о том, каким будет новый год по восточному календарю.

2019 год — год Желтой Свиньи: что это означает?

Восточный календарь разделен на 12-летние циклы. Каждый год имеет свой символ: Коза (Овца), Обезьяна, Крыса, Петух, Свинья, Змея, Лошадь, Собака, Тигр, Дракон, Бык и Кролик. Согласно гороскопу, каждый символ года имеет определенное значение и особенным образом влияет на людей, которые родились под его «покровительством».

Кроме 12 символов года, восточный календарь включает пять стихий и соответствующих им цветов: дерево (зеленый), огонь (красный), земля (желтый), металл (белый), вода (синий или черный).

2019 год — год Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Он начнется не с 1 января, а только 5 февраля. Яркими чертами знака являются спокойствие, трудолюбие, терпение, рассудительность, честность и понимание.

Каким будет 2019 год по восточному календарю?

2019 год Желтой Свиньи должен быть размеренным и спокойным. Это хорошее время для карьеры и профессионального роста, создания семьи, поездок и занятий спортом.

Важно уделить внимание собственному здоровью. Кроме того, астрологи советуют опасаться мошенничества в финансовой сфере.