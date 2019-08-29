Новосибирец спас енотовидную собаку, задыхавшуюся в гудроне

Спасатель АСС Чановского района Сергей Воронченко вытащил дикую енотовидную собаку из гудрона, сообщает «Чаны. Чёрный и Белый список». Он сутки отмывал животное подсолнечным маслом и соляркой.

Сообщается, что когда животному стало лучше, спасатель хотел его покормить и выпустить в естественную среду.

Однако енотовидная собака сбежала на волю сама.