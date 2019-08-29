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Жизнь

Новосибирец спас енотовидную собаку, задыхавшуюся в гудроне

Спасатель АСС Чановского района Сергей Воронченко вытащил дикую енотовидную собаку из гудрона, сообщает «Чаны. Чёрный и Белый список». Он сутки отмывал животное подсолнечным маслом и соляркой.

Новосибирец спас из гудрона енотовидную собаку
Новосибирец спас из гудрона енотовидную собаку
vk.com/chyrniyibeliyspisok_chany

Сообщается, что когда животному стало лучше, спасатель хотел его покормить и выпустить в естественную среду.

Однако енотовидная собака сбежала на волю сама.

Новосибирец спас из гудрона енотовидную собаку
Новосибирец спас из гудрона енотовидную собаку
vk.com/chyrniyibeliyspisok_chany

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