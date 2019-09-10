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Жизнь

Новосибирск подвергся нашествию насекомых

Жители новосибирского микрорайона ОбьГЭС рассказали в соцсетях о нашествии божьих коровок. Тысячи насекомых греются на фасадах домов, сообщает sib.fm.

Божьи коровки на фасаде дома в Новосибирске
Божьи коровки на фасаде дома в Новосибирске
Сергей Нечаев, vk.com/naobgese

Издание уточняет, что такое поведение насекомых — совершенно нормальное для осени. Божьи коровки выбираются на тёплую поверхность для дальнейшего размножения.

Божьи коровки на фасаде дома в Новосибирске
Божьи коровки на фасаде дома в Новосибирске
Сергей Нечаев, vk.com/naobgese
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