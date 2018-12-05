НПФ хотят сохранить «старый» пенсионный возраст, чтобы избежать проблем

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) планируют выплачивать гражданам их личные накопления по старым правилам — с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. С этим предложением Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Минфин, ЦБ и ПФР, сообщает «Известия».