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Жизнь

В Алтайском крае выросло число наркопреступлений

В 2018 году в Алтайском крае увеличилось число преступлений, связанных с наркотиками. Тяжелая наркоситуация наблюдается в 30 районах, один находится в предкризисном положении, рассказал начальник департамента администрации губернатора и правительства края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов на онлайн-форуме.

"Травница" с наркотиками.
"Травница" с наркотиками.
ПУ ФСБ по АК

Под «наркоситуацией» понимается состояние, структура, уровень и динамика незаконного распространения наркотиков.

Всего в Алтайском крае в 2018 году зарегистрировали 3438 наркопреступлений. За 2017 год их произошло 3 383. К уголовной ответственности привлекли 2 151 лицо, что на 3,3% больше, чем в 2017 году.

Правоохранители изъяли за год более 470 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

Владимир Тарасов отметил, что в предкризисном состоянии находится только Усть-Калманский район.

Тяжелое состояние наблюдают в31 муниципальном образовании края. Среди городов это Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск и Яровое.

Напряженное состояние в 34 районах, а также в Алейске, Славгороде и ЗАТО «Сибирский».

Владимир Тарасов добавил, что региональная антинаркотическая комиссия сформулировала управленческие решения по противодействию наркопреступности. Какие именно — он не уточнил.

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