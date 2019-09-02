«Одни храмы строят»: рубчовчане не в восторге от возведения нового церковного комплекса

В Рубцовске на месте снесенного клуба «Красный Октябрь» и прилегающего к нему парка строится большой церковный комплекс, сообщают « Вести Алтай ». Рубцовчане не выражают большой радости, а в епархии опасаются что-то комментировать из-за истории в Екатеринбурге .

Долгое время здание клуба стояло заброшенным, числилось на балансе муниципалитета, но денег на его содержание не было. В 2016 году здание признали аварийным. Тогда, сообщают «Вести Алтай», Рубцовская епархия написала ходатайство о безвозмездной передаче ей аварийного помещения. Городской совет депутатов согласился с этим.

По договору епархия должна была восстановить, содержать, обеспечить сохранность здания клуба. Но на самом деле оно продолжало разрушаться, в помещении произошло два пожара. И тогда епархия написала еще одно ходатайство, в котором просило разрешить снести выгоревшее строение и передать в безвозмездное пользование прилегающий земельный участок. Власти согласились.

Разрешение на строительство Свято-Троицкого кафедрального собора администрация Рубцовска выдала в конце 2017 года, писал altapress.ru. «Выбор места, конечно не случаен, — говорил тогда епископ Рубцовский и Алейский Роман. — Давно выбиралось это место. Конечно, кафедральный собор не должен быть где-то на отшибе. Это должно быть красивое центральное место в городе».

Строительство храма в Рубцовске. Скрин с YouTube.

Епархиальный центр вместит не только собор, но и воскресную школу, духовно-просветительский центр.

Мнения горожан, которых опросили «Вести Алтай», разделились. Многие ждали, что аварийный клуб и парк восстановят.

«Это неправильно, что клубы сносят. Нашей бедной молодежи идти некуда. В городе и так достаточно часовен всяких», — сказала жительница города.

Ее поддержал рубцовчанин, который также посетовал, что только храмы в городе и строятся.

Комментировать ситуацию в епархии не стали, заметив только, что все документы порядке, — здесь опасаются делать публичные заявления после беспорядков в Екатеринбурге, где жители в итоге добились отмены решения о строительстве храма в парке.