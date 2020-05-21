Жители центральной части Барнаула накануне вечером могли наблюдать огни в небе. Пользователи социальных сетей тут же начали задаваться вопросом, что за лучи они увидели.

Ажиотаж, в частности, был отмечен в паблике «Барнаул 22». «Полуночники… завалили всю предложку инопланетянами в небе. Прекращайте уже», — такой пост появился в сообществе.

В итоге источник света на небосводе был установлен. И виновниками ажиотажа оказались не пришельцы. Все было несколько прозаичнее.

«Нашли источник, Ползунова 55а, музыканты выставили оборудование, устроили акцию добра, так как их бизнес заглох конкретно. Как объяснили, несколько городов принимают участие в этой акции», — сообщил один из жителей краевой столицы.

Огни в ночном небе взбудоражили жителей Барнаула. vk.com/barneos22.

Также он разместил фото в доказательство своих слов.