Ограничение подачи горячей воды из-за ремонтов теплосетей

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 27 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 22,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:
- С 9.00 2 сентября до 9.00 4 сентября — жители многоквартирного дома и детский сад по адресам Северо-Западная, 26 и 30;
- С 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября — жители 4 многоквартирных домов по улице Гущина;
Также в связи с технической необходимостью перенесено отключение на 9.00 4 сентября до 9.00 5 сентября — для жителей 9 многоквартирных домов по улицам Монтажников и В. Кащеевой.
Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, а также центральных тепловых пунктах, требующие временное ограничение ресурса:
- До 9.00 3 сентября — частные дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;
- С 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;
- С 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.
Всего под временным ограничением горячего водоснабжения остаются 1335 барнаульцев.
Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.
Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:
Пояснения:
- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;
- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.
- Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.
Справка
В 2019 году СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.