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10 октября
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Охранники напряглись: Путин вышел к людям на улице в Минводах

9 октября президент РФ Владимир Путин подошел к жителям Минеральных Вод, собравшихся к его приезду. Главу государства встретили овациями, правда, вначале (перед совещанием) Путин лишь помахал собравшимся жителям рукой.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

Уже вечером глава государства подошел к жителям города, чтобы поздороваться и пообщаться.

Уже через несколько минут возле российского лидера собралась толпа людей — выкрикивали имя президента, фотографировали и жали ему руку.

Сначала об этом рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, а позже в соцсетях появились и любительские видеозаписи произошедшего, пишет ura.ru.

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