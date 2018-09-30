Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали, каким будет октябрь в Алтайском крае

Среднюю температуру воздуха синоптики спрогнозировали в пределах +2…+7. Это выше нормы на 1,5−2,5 градуса.
В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры ночью от -2…+3 до +4…+9, днем от +5…+10 до +12…+17. Теплее всего будет на юго-западе края — до +19…+24.
В конце второй декады температура воздуха будет понижаться до -4…-9, днем до −1…+4, а в третьей декаде — повысится ночью до −3…+2, днем до +6…+11.
Число осадков предполагается около нормы, по западу края — меньше нормы. Дождь, а во второй половине месяца и мокрый снег, ожидаются в большинстве дней второй декады и отдельные дни первой и третьей декад.