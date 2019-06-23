Операция «Багратион». Как Красная Армия вернула границы и провела немцев маршем позора

В операции участвовали войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов. Она длилась с 23 июня по 29 августа 1944 года, сообщает Министерство обороны. Как результат — советская армия вывела Союз к своим довоенным границам.
Почему «Багратион»
Назвали операцию, как известно, в честь Петра Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года. Такое название утвердил сам Сталин. Это решение было не первым. Традиция появилась во время Второй мировой, но годом ранее, в 1943 году.
Несколько наступательных операций Красной Армии назвали в честь известных полководцев: Суворова (Смоленская наступательная операция), Кутузова (контрнаступление под Курском), Румянцева (Белгородско-Харьковская наступательная операция).
Неоправданные ожидания
Фактически советским войскам удалось обмануть противника. Гитлеровцы ждали основной удар южнее, на Украине, там они и разместили свои основные танковые силы.
Это произошло потому, что противник ориентировался не только на успехи своих прошлых сражений, но и на чужие победы. В битвах в Белоруссии Красная Армия продвинулась лишь на несколько километров, в то время как войска на Украине в боях вышли на границу образца 1941 года.
Немцы сделали вывод о том, что армия Союза будет двигаться по успешному направлению. На Украине они сосредоточили основные силы, рассчитывая на то, что в Белоруссии останутся локальные, небольшие сражения. Однако предугадать советскую тактику не удалось.
С Украины в Белоруссию
Тактика операции хранилась в строжайшем секрете, сообщает История.РФ. Но у немцев была хорошо налажена воздушная разведка — поэтому скрыть факт передислокации войск с Украины в Белоруссию не удалось. Разведка противника фотографировала и перевозку войск, и сосредоточение артиллерии на новых позициях.
Но несмотря на это, советский план раскрыть не удалось. Опираясь на прошлые неудачи Армии СССР, немецкое командование просто не придало должного значения перемещениям войск. А появление в Белоруссии 5-й танковой армии Ротмистрова вообще не было замечено, за что противник Союза впоследствии сильно поплатился.
Тактика Багратиона
Некоторые считают датой начала операции «Багратион» 22 июня 1944 года, сообщают РИА Новости. Тогда состоялся предварительный этап — разведка. но основной фаза операции началась 23 июня.
Наступление вели 4 советских фронта под командованием Жукова и Василевского, пишет История РФ. Группу немецких солдат планировали окружить у Витебска и Бобруйска, чтобы в дальнейшем идти по направлению в Минск.
Атаковали в два удара, на этом настаивало Верховное главнокомандование. Первый — на Рогачевском направлении, второй — с юга, на Бобруйск. Первоначальный план перевыполнили. Освободили не только Белоруссию, но и часть Литвы и восточную часть Польши.
Успех операции
Советские ВВС внесли свой вклад в разрушение немецкой артиллерии: ночью — прибегая к дальней бомбардировке, а днем — давя их штурмовиками.
Пытаясь противостоять из последних сил, противник бросал свои тяжелые бомбардировщики в дневные налеты на советские танковые колонны. Это нанесло немцам ощутимый урон.
Сложившаяся ситуация напоминала лето 1941-го, только сейчас противники поменялись местами, пишут РИА Новости. Тогда, пытаясь защитить Красную Армию, командование Советов посылало на дневные бомбежки тяжелые, тихоходные ТБ-3. Те, в свою очередь, быстро становились добычей юрких «мессершмиттов».
Марш пленных
17 июля 1944 года в столице СССР состоялся марш плененных немцев. По улицам Москвы прошло почти 60 тыс. солдат и офицеров «Центра».
Несмотря на то, что официально «парад» был заявлен как пересадка для пленных солдат, направленных из Белоруссии в лагеря для военнопленных, он произвел впечатление запланированного торжественного шествия. И, разумеется, произвел колоссальное впечатление на союзников и противников СССР.
По подсчетам историков, сообщают РИА Новости, в ходе «Багратиона» немецкая армия понесла потери в 400−500 тыс. человек. В то время, как Советский Союз — 200 тыс. человек.