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Жизнь

Опрошенные россияне считают, что во времена СССР государство заботилось о людях

Во времена существования СССР государство заботилось о простых людях — такого мнения придерживается 59% участников опроса «Левада-центра», сообщает «Интерфакс».

Барнаул, 1989 год.
Барнаул, 1989 год.
retro.moi-barnaul.ru

39% респондентов убеждены — для советского периода было характерно постоянное улучшение жизни людей.

Кроме того, 46% называют в числе позитивных моментов советского времени отсутствие межнациональных конфликтов, 43% — успешное развитие экономики и отсутствие безработицы, пишет znak.com.

У каждого четвертого россиянина — 24% — жизнь во времена СССР ассоциируется с очередями и дефицитом, 17% респондентов называют в числе негативных проявлений изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж.

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