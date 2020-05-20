Оскандалившаяся телеведущая отдала статуэтку «Женщина года» девушке, которой муж отрубил руки

«Помните, я отправляла свою книгу „Счастлива без рук“ Регине Тодоренко, а сегодня пришла ответная посылка от нее», — написала Грачева в Instagram.

Девушка попросила подписчиков воздержаться от негативных комментариев в сторону Тодоренко, перечислив инициативы телеведущей в поддержку жертв домашнего насилия, пишет znak.com.

Трагедия

Трагедия с Грачевой произошла в декабре 2017 года в Подмосковье. Ее муж отвез Маргариту в лес, заподозрив ее в измене. Он сломал ей пальцы на руках, а потом отрубил кисти топором.

Сразу после этого отвез жену в больницу, где ей сделали срочную операцию. Одну кисть удалось спасти. Позже Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию в размере двух млн рублей.

Насилие. CCO

Скандал

23 апреля Тодоренко осудила жертв домашнего насилия в интервью.

«Нужно быть настолько психологически больным человеком, который берет камеру и говорит: „Боже, мой муж меня бьет…“ А почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — заявила телеведущая.

После этого на Тодоренко комментаторы обрушились в соцсетях, а журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года». PepsiCo отказалась от рекламы с Региной Тодоренко.

Телеведущая дважды извинилась за свое высказывание, выпустила документальный фильм о домашнем насилии «А что я сделала, чтобы помочь?» и пожертвовала центру пострадавших от насилия «Насилию.нет» 2 млн рублей.