От -4 до +20 и юго-западный ветер. Летнее тепло придет в Алтайский край 2−4 апреля

Погода в Алтайском крае 2−4 апреля
По данным регионального Гидрометцентра, ночью 2 апреля в Алтайском крае вероятна температура −4…+1 градус — без осадков и с гололедицей.
Днем градусник покажет +4…+9 (по югу до +17) градусов. Местами пройдет дождь. Ветер скоростью до 17 метров в секунду будет дуть с юго-запада.
Ночью 3 апреля синоптики прогнозируют 0…+5 (местами -5) градусов. В отдельных районах возможны небольшой дождь и мокрый снег.
Днем на термометре установятся +5…+10 (по югу до +17) градусов.
Ночью 4 апреля температура в регионе достигнет +2…+7 градусов с небольшим дождем.
Днем ожидаются +9…+14 (местами +20) градусов.
Погода в Барнауле 2−4 апреля
Ночью 2 апреля в Барнауле похолодает до 0…-2 градусов, а днем возможны +6…+8 градусов. К вечеру пройдет небольшой дождь.
Ночью 3 апреля в краевой столице установятся 0…+2 градуса, а также пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Днем температура поднимется до +8…+10 градусов. Временами снова вероятен дождь, и сохранится гололедица.
Ночью 4 апреля потеплеет до +2…+4 градусов (кстати, к полудню может пройти дождь), а днем — до +12…+14 градусов. Ветер будет юго-западным, до 11 метров.