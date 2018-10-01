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От снега до +25: какой будет погода на неделе в Алтайском крае

Жителей Алтайского края с 1 по 7 октября ожидает переменчивая погода. В начале недели будет прохладно, а к выходным воздух прогреется до +25, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Золотая осень Алтая.
Золотая осень Алтая.
stepanyukv, vk.com/nature_of_altai

Во вторник, 2 октября, прогнозируют дожди. Ночью столбик термометра покажет +5…+10, в северо-западных районах 0 …+5. Днем же воздух прогреется до +10…+15.

Холодно будет и в ночь на 3 октября. Ночью температура воздуха составит 0…+5, при прояснении местами в западных районах до -5. Кроме того, в предгорных районах возможен мокрый снег. Днем будет +10…+15.

К концу рабочей недели, 4 и 5 октября, под влиянием антициклона в Алтайском крае установится спокойная погода без осадков. Ночью воздух прогреется до +2…+4, а днем будет +16…+21.

В выходные в регионе станет еще теплее. Ночью столбик термометра покажет +1…+8, а днем +20…+25.

Однако в понедельник, 8 октября, в Алтайском крае из-за северного циклона температура снова понизится.

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