Отдых «всё включено» на Иван Купала: чистый берег реки, концерты и русские традиции

Особая программа летнего отдыха в честь праздника «Иван Купала» 5, 6 и 7 июля. Можно выбрать любые даты и присоединиться к Празднику.
База отдыха «Русский Дом» приглашает вас на песчаные берега красивейшей реки Чумыш (приток Оби)! Чистый речной песок, отсутствие посторонних, пологий вход в воду, которая, кстати, уже неплохо прогрелась! Если даже кто-то вдруг продрогнет — для вас есть уникальная возможность — согреться после заплыва в русской бане! Из реки — и сразу в парилку, да со свежим веничком!
В честь любимого всеми праздника «Иван Купала» запланирована специальная программа мероприятия в русских народных традициях — подробности можно узнать на сайте «Русского Дома».
База отдыха «Русский Дом» расположена в красивейшем месте Алтайского края, всего в полутора часах на авто или автобусе от Барнаула. Свежий воздух и чудесные пейзажи родного края. Будьте уверены — даже за короткий срок вы отдохнете на все 100% и телом, и душой!
Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «всё включено»! В стоимость, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание и все основные развлечения. Это совершенно беззаботный отдых — вы будете чувствовать себя, как дома!
Внимание! Участие во всех мероприятиях «Иван Купала» также включено в стоимость отдыха!
Здесь все сказочно — ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. Есть в «Русском Доме» и сказочная «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга!
Для детей действуют скидки от 50 до 100% (в зависимости от возраста).
Предусмотрены также скидки в будние дни и на заезды свыше 5 суток.
В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, приготовленное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости, куриный бульон, блинчики. На обед: первое, второе, компот — как в детстве + плюс салатики и закуски… А ужин в «Русском Доме» длится до последнего гостя… Здесь вы отведаете различные блюда русской кухни, а после трапезы можно прогуляться по лесу, покататься верхом, посидеть с друзьями в баре, у камина, потанцевать на дискотеке или сыграть партию на бильярде. Да, действительно, есть из чего выбирать!
Самое, без сомнений, ценное в летнем отдыхе — это полноценная возможность купаться и загорать, не опасаясь и не напрягаясь. Именно эта возможность есть в «Русском Доме»!
На базе отдыха нет фиксированных заездов, гости сами выбирают день заезда, а также продолжительность своего отдыха в Алтайском крае.
Лето в самом разгаре! Приезжайте в гости! Будем рады вам!
Сайт: www.russ-dom.ru
Е-mail: russ-domru@ya.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм
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Справки и бронирование — через администраторов базы по телефонам:
8−913−279−70−89, 8−913−217−75−32, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64
Схема проезда из Барнаула (около 1,5 часов в пути на авто или автобус от гор. автовокзала)
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