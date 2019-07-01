Отдых «всё включено» на Иван Купала: чистый берег реки, концерты и русские традиции

База отдыха в полутора часах от Барнаула предлагает горожанам беззаботный и интересный отдых «все включено» — на воде и на суше.

Особая программа летнего отдыха в честь праздника «Иван Купала» 5, 6 и 7 июля. Можно выбрать любые даты и присоединиться к Празднику.

База отдыха «Русский Дом» приглашает вас на песчаные берега красивейшей реки Чумыш (приток Оби)! Чистый речной песок, отсутствие посторонних, пологий вход в воду, которая, кстати, уже неплохо прогрелась! Если даже кто-то вдруг продрогнет — для вас есть уникальная возможность — согреться после заплыва в русской бане! Из реки — и сразу в парилку, да со свежим веничком!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

В честь любимого всеми праздника «Иван Купала» запланирована специальная программа мероприятия в русских народных традициях — подробности можно узнать на сайте «Русского Дома».

База отдыха «Русский Дом» расположена в красивейшем месте Алтайского края, всего в полутора часах на авто или автобусе от Барнаула. Свежий воздух и чудесные пейзажи родного края. Будьте уверены — даже за короткий срок вы отдохнете на все 100% и телом, и душой!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем.

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «всё включено»! В стоимость, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание и все основные развлечения. Это совершенно беззаботный отдых — вы будете чувствовать себя, как дома!

Внимание! Участие во всех мероприятиях «Иван Купала» также включено в стоимость отдыха!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Здесь все сказочно — ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. Есть в «Русском Доме» и сказочная «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Для детей действуют скидки от 50 до 100% (в зависимости от возраста).

Предусмотрены также скидки в будние дни и на заезды свыше 5 суток.

В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, приготовленное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости, куриный бульон, блинчики. На обед: первое, второе, компот — как в детстве + плюс салатики и закуски… А ужин в «Русском Доме» длится до последнего гостя… Здесь вы отведаете различные блюда русской кухни, а после трапезы можно прогуляться по лесу, покататься верхом, посидеть с друзьями в баре, у камина, потанцевать на дискотеке или сыграть партию на бильярде. Да, действительно, есть из чего выбирать!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. Архив фото базы отдыха «Русский дом» база отдыха «Русский дом». База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Самое, без сомнений, ценное в летнем отдыхе — это полноценная возможность купаться и загорать, не опасаясь и не напрягаясь. Именно эта возможность есть в «Русском Доме»!

На базе отдыха нет фиксированных заездов, гости сами выбирают день заезда, а также продолжительность своего отдыха в Алтайском крае.

Лето в самом разгаре! Приезжайте в гости! Будем рады вам!

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