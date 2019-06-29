Что делать, если люди сваливают мусор на улице?

Создание и ведение реестра мест накопления ТКО — обязанность органов местного самоуправления. В случае, если отведенная площадка не соответствует установленным требованиям или отсутствует, необходимо обратиться в администрацию с заявкой о создании такой площадки.

Если собственник земельного участка — муниципалитет, то именно он оборудует контейнерную площадку. Если земля принадлежит частному лицу, собственник должен обратиться в администрацию с письменной заявкой на создание места для сбора ТКО с установкой контейнера.

Вопрос о возмещении расходов на её оборудование должен решать заявитель. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Для решения этой проблемы необходимо организовать место (площадку) накопления ТКО, с учетом требований законодательства и включить эту площадку в соответствующий реестр. Кроме того, по информации Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, инспекторы проводят профилактические беседы с населением об экологическом вреде складирования мусора и его размещения в неположенных местах.