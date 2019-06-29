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1 июля
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Жизнь

Что делать, если люди сваливают мусор на улице?

Жительница Ярового Ольга обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Помогите решить проблему складирования мусора жильцами дома № 2 по ул. 40 лет Октября Ярового. Люди складывают пакеты прямо на улице, на углу дома. Я уже обращалась с этой проблемой в администрацию Алтайского края, администрацию города, в аварийно-диспетчерскую службу. Никто не может повлиять на этих людей».

Мусор в Яровом.
Мусор в Яровом.
Ольга для altapress.ru

Ситуацию прокомментировал заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов:

Создание и ведение реестра мест накопления ТКО — обязанность органов местного самоуправления. В случае, если отведенная площадка не соответствует установленным требованиям или отсутствует, необходимо обратиться в администрацию с заявкой о создании такой площадки.

Если собственник земельного участка — муниципалитет, то именно он оборудует контейнерную площадку. Если земля принадлежит частному лицу, собственник должен обратиться в администрацию с письменной заявкой на создание места для сбора ТКО с установкой контейнера.

Вопрос о возмещении расходов на её оборудование должен решать заявитель. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Для решения этой проблемы необходимо организовать место (площадку) накопления ТКО, с учетом требований законодательства и включить эту площадку в соответствующий реестр. Кроме того, по информации Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, инспекторы проводят профилактические беседы с населением об экологическом вреде складирования мусора и его размещения в неположенных местах.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 26-45-26, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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