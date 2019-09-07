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Жизнь

Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника, который проник к ней в дом. В ответ на действия ворвавшегося она взяла стул, начала громко кричать на преступника, пишет РИА Новости.

Элла Памфилова.
Элла Памфилова.
cikrf.ru

По данным МВД, неизвестный проник в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером.

«Я в ответ, естественно, не растерялась, — испугалась, а потом собралась — и стала молотить его изо всех сил, как могла. Потом схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко. В общем как-то вытеснила его, и в конце концов, он убежал под моим натиском», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что она не запаниковала, а повела себя как «боец», забыв про то, что у нее была операция на руку.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.

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