Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника, который проник к ней в дом. В ответ на действия ворвавшегося она взяла стул, начала громко кричать на преступника, пишет РИА Новости.

По данным МВД, неизвестный проник в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером.

«Я в ответ, естественно, не растерялась, — испугалась, а потом собралась — и стала молотить его изо всех сил, как могла. Потом схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко. В общем как-то вытеснила его, и в конце концов, он убежал под моим натиском», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что она не запаниковала, а повела себя как «боец», забыв про то, что у нее была операция на руку.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.