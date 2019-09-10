Парк спорта Алексея Смертина приглашает на фестиваль барбекю.

С 12 до 18 часов жители города смогут посетить мероприятие абсолютно бесплатно. Любители огня и мяса смогут продегустировать разнообразные блюда из рыбы, мясных стейков, овощей и попробовать их на вкус по приемлемым ценам. Каждый найдет для себя угощение!

В программе мероприятия:

блюда на мангале и гриле,

мясо на вертеле,

конкурс по скоростному поеданию еды «суперобжора 2019»,

шоу-программа на главной сцене,

развлечения для всей семьи.

Приглашаем отлично провести время, сытно и вкусно! Приходите голодными по адресу ул. Энтузиастов 12в.