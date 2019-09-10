Парк спорта Алексея Смертина приглашает на фестиваль барбекю.

С 12 до 18 часов жители города смогут посетить мероприятие абсолютно бесплатно. Любители огня и мяса смогут продегустировать разнообразные блюда из рыбы, мясных стейков, овощей и попробовать их на вкус по приемлемым ценам. Каждый найдет для себя угощение!
В программе мероприятия:
- блюда на мангале и гриле,
- мясо на вертеле,
- конкурс по скоростному поеданию еды «суперобжора 2019»,
- шоу-программа на главной сцене,
- развлечения для всей семьи.
Приглашаем отлично провести время, сытно и вкусно! Приходите голодными по адресу ул. Энтузиастов 12в.