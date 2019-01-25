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Жизнь
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Патриарх Кирилл выступил против абортов по медицинским показаниям

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов высказался против практики абортов в тех случаях, когда у плода выявили наличие отклонений в развитии.

Визит патриарха Кирилла в Антарктиду.
Визит патриарха Кирилла в Антарктиду.
patriarchia.ru

Предстоятель отметил, что «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии», передает «Интерфакс».

«Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист, или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны», — заявил главный священнослужитель России.

С точки зрения церкви, каждый эмбрион является человеком, в котором уже есть человеческая личность, напомнил предстоятель.

Патриарх привел в пример гениального ученого Стивена Хокинга и призвал задуматься, что было бы, если бы на основе подобного исследования мать сделала аборт, пишет bfm.ru. Он также напомнил об инициативе Русской православной церкви о том, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

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