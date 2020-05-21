Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Педофила и насильника осудили за попытку побега из психбольницы Новосибирска

В Новосибирской области вынесли приговор двум сибирякам по делу о покушении на побег из-под стражи, сообщает региональная прокуратура.

Собаки из психбольницы.
Собаки из психбольницы.
izvestiy-kamen.ru

39-летнего Максима Гормотько и 36-летнего Валерия Полютова признали виновными в «покушении на побег из-под стражи» и «применении насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел 21 марта 2019 года, когда злоумышленники находились в камере отделения клинической психиатрической больницы № 3, куда их поместили для проведения стационарной судебной комплексной экспертизы.

«Они вдвоем решили совершить побег из-под стражи. Распределив между собой роли, Полютов взял металлическую трубу от кровати и похожий на нож предмет, а Гормотько, под надуманным предлогом, попросил сотрудников конвоя оказать ему медпомощь из-за якобы плохого самочувствия», — рассказали в прокуратуре.

Когда Гормотько сопроводили к медпосту, Полютов нанес обоим конвоирам металлической трубой удары в голову. После этого «товарищи» стали их избивать. Побегу помешали сотрудники Росгвардии.

Суд приговорил Гормотько к 5,5 годам в колонии общего режима, а Полютова (по совокупности приговоров) к 24,5 года особого режима.

Как разъясняет «Коммерсант», Гормотько направили в медучреждение по делу об изнасиловании. Полютова до этого осудили на 22 года за педофилию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость