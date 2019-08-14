Перевозчики угля из района Алтая грозят не возить топливо, если им не вернут миллионные долги

С несколькими предпринимателями Змеиногорского района, которые весь прошлый отопительный сезон возили уголь к котельным, не рассчитались. Им задолжали от 600 тыс до 1 млн рублей. Перевозчики грозят больше не возить уголь, если им не отдадут долги, местные власти обещают скоро заплатить.

С апреля — ни копейки

Грузоперевозчик Александр Постников четыре года сотрудничал с районными коммунальщиками: возил уголь от станций Горняк и Третьяково до Змеиногорска с октября по апрель. Это 50−80 км. Возил в бураны, морозы, при любых обстоятельствах.

В этом году ему не заплатили по договорам почти 700 тысяч рублей. Одному из его коллег — более 1 млн.

Как говорит Постников, в прошлые годы тоже случалось, что рассчитывались не вовремя, но за лето обычно долги успевали погасить. «А в этом году, как сделал последний рейс в конце апреля, так больше ни копейки не заплатили», — говорит Постников.

В письме губернатору Алтайского края Виктору Томенко (отправлено 11 июля) он написал:

«Я, веря неоднократным заверениям директора МУП и главы администрации района, что платежи „вот-вот пойдут“, продолжал возить уголь, потратив в основном на дизельное топливо все свои сбережения и ранее выплаченные по счетам средства».

Уголь , огонь. СС0

Сложная схема расчетов

В этом году, говорят перевозчики, изменилась схема расчетов. Договор о перевозке угля, как и прежде, заключается с коммунальным предприятием — сейчас это МУП «ЖКХ Змеиногорского района». Однако расчеты с ними идут через частную компанию «Сибсервис».

Она, по данным грузоперевозчиков, каким-то образом предположительно связана с «Алтайским управлением водопроводов» (принадлежит краю) или с какой-то из его дочерних компаний.

Один из перевозчиков обратился в суд с тем, чтобы ему погасили долг. Суд принял сторону истца, однако на счету МУП, с которым был заключен договор, денег нет, соответственно, выплаты производить не из чего.

Тем временем, по словам Постникова, он потратил почти все свои сбережения на покупку топлива, обслуживание машин, и сейчас вынужден не ходить в рейсы — не на что.

Из письма губернатору Виктору Томенко:

«Перевозки прекратил, так как не на что покупать ГСМ и расходные материалы, с трудом плачу налоги, не могу оплатить учебу дочери, живу разовыми случайными заработками».

Обращение к главе региона «спустили» в администрацию района, где грузоперевозчику ответили, что выплаты по долгу будут производить «при определении источников финансирования» МУП.

Уголь. Михаил Хаустов

Что обещают власти?

Глава района Борис Афанасьев сообщил altapress.ru, что всю задолженность перед перевозчиками угля планируется погасить до середины следующей недели. Краевой депутат по округу, куда входит Змеиногорский район, — Александр Романенко, спикер краевого заксобрания. Он от комментариев воздержался.

В свою очередь предприниматели говорят, что если с ними не рассчитаются, то возить уголь в предстоящем отопительном сезоне они не станут, а пойдут в прокуратуру, поскольку новая схема расчетов вызывает у них подозрения.