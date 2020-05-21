Первый командир алтайского ОМОНа просит депутата Хинштейна разобраться в очередной рубке ленточного бора в Барнауле

Барнаульский общественник Владимир Ванюшев разместил в Сети обращение к депутату Госдумы Александру Хинштейну, в котором обращает внимание на вырубки деревьев в барнаульском ленточном бору. Ванюшев и Хинштейн уже работали вместе — в 2009 году они сумели решить проблему обманутых дольщиков. На этот раз задача будет сложнее — освобождаемый от леса земельный участок чиновники отдали под постройку домов.

Ролик с обращением Владимира Ванюшева, записанный в ленточном бору, размещен на YouTube 19 мая. По словам Ванюшева, 20 мая ему сообщили, что помощники Хинштейна уже ознакомлены с содержанием послания.

Ванюшев — первый командир созданного в 1993 году алтайского отряда милиции особого назначения, сейчас проживает в одной из многоэтажек на ул. Кутузова, рядом с ленточным бором.

По всей вероятности, съемка с его участием велась на участке по ул. Кутузова, 14-б, в этом году неожиданно предоставленном краевыми властями (по нашим данным, это сделало управление по имуществу) физическому лицу для индивидуального жилищного строительства.

Обращение Владимир Ванюшев начал со слов благодарности в адрес Хинштейна, при непосредственном участии которого несколько лет назад решалась проблема обманутых дольщиков компании «Барнаулинвестстрой».

Обманутые барнаульские дольщики на встрече с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и губернатором края Александром Карлиным. Анна Зайкова

Депутат Госдумы летом 2009 года специально прилетал в Барнаул и встречался с губернатором Александром Карлиным. А Ванюшев входил в состав инициативной группы дольщиков. Проблему тогда удалось решить — дома были достроены.

«Сегодня я стою на земельном участке в рекреационной зоне. Это была земля федерального значения, и ни один гражданин не имел права прикоснуться ни к единому дереву… Сейчас же здесь вырубили порядка 10 соток. Причина: чиновниками участок переведен в категорию земель населенных пунктов, то есть здесь теперь разрешена застройка. Меня удивляет такое отношение…» — рассказал Ванюшев Хинштейну.

По информации общественника, эта земля якобы предоставлена многодетным семьям под строительство домов. Владельцем участка, по словам Ванюшева, стал некий «Дмитрий Александрович, который является предпринимателем», а также его сестра, «как мы выяснили по своим каналам, сотрудница правоохранительных органов».

Александр Хинштейн в Барнауле в 2009 году. Анна Зайкова

«Шикарный лес превращается в помойку. Поэтому я прошу вас вмешаться. Выяснить, что это за такой боевой сотрудник, имеющий право получать земельные участки, вырубать шикарные леса и личные интересы ставить выше общественных. Я верю в вас. И считаю, что мы вместе разберемся с этой проблемой», — сказал Ванюшев Хинштейну.

Редакция altapress.ru направила запрос в адрес краевых властей для получения официальных комментариев относительно скандальной ситуации.