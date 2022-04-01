1 апреля
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Жизнь

Бред какой-то! Хотя… стоп. Угадайте: эти алтайские новости — настоящие или нет?

Если вам не нравится первоапрельский юмор, то запаситесь терпением. Возможно, оно поможет вам запастись еще кое-чем. Редакция altapress.ru 2 апреля разыграет шуточные (но весьма ценные сейчас) призы: 10 килограммов сахара, пачку офисной бумаги и «продуктовый набор» для кота. Все, что нужно — набрать достаточное количество баллов в тесте, отгадав, где фантазии журналистов, а где реальные события.

P.S: это не шутка.

Тест.
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