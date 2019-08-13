Певец Александр Серов решил отсудить миллионы у Первого канала

Как рассказал Степанов, ООО «Директ» и ИП Серов заключили договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги. По словам адвоката, Александр Серов свое обязательство выполнил, а компания, создающая программу, — нет.
Алексей Степанов,
адвокат Александра Серова:
А Первый канал — это другой момент. Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича. Первый канал проигнорировал. Следовательно, есть претензии к ним, что они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и все остальное.
По словам Степанова, общая сумма исковых требований составляет 7,136 млн рублей. Юрист сказал, что требования заявлены частично и что есть надежда «договориться миром».
Суд принял исковое заявление, заседание по делу назначено на 17 октября 2019 года.
Личная жизнь Александра Серова — одна из центральных тем передачи «Пусть говорят», пишет РИА Новости. Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три выпуска этого шоу, последний раз — в конце мая.
Представители Первого канала и компании «Директ» пока никак не прокомментировали иск.