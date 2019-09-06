Певица Ирина Ортман выступит на Дне города в Бийске

В воскресенье в наукограде пройдут праздничные мероприятия в честь 310-летия города. Концерт Ирины Ортман начнется в 21:00 в микрорайоне Зеленый Клин.

Ирина Ортман родилась в Семипалатинске, детство провела на Алтае. С 2004 по 2010 год была солисткой группы «Тутси», сейчас — сольная исполнительница.

Напомним, в Барнауле День города, который пройдет 7 сентября, будет без звезды. В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Барнауле» глава комитета по культуре Валерий Паршков сказал, что приглашать звезд — это не главная задача комитета. «Наша задача — развивать свои коллективы. По всей стране такая практика: бюджетные средства на улучшение материального положения звезд у нас не тратят. Звезд приглашают спонсоры, меценаты», цитирует Паршкова «Амител».