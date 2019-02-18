Карлик, а не девятая планета: почему Плутон потерял свой статус

18 февраля 1930 года обсерватория Лоуэлла открыла девятую планету в Солнечной системе — Плутон. Спустя 76 лет оказалось, что в системе 8 планет, и Плутон в их число не входит. О том, как открыли Плутон и почему его перевели в разряд карликовых планет — в материале altapress.ru.

Клайд Томбо Wikipedia.org

История открытия Плутона

Почти за сто лет до открытия Плутона ученые предугадали его существование, пишет v-kosmose.com.

На орбиту Урана, по мнению ученых, влияла другая планета, девятая от Солнца. Урбен Леверье даже определил примерное ее положение. Но найти космическое тело долгое время не удавалось.

Открытие произошло 18 февраля 1930 года. Астроном Клайд Уильям Томбо почти два года изучал снимки ночного неба.

На изображениях, сделанных с разницей во времени, необходимо было искать объекты, меняющие свое положение. На карточках за 23 и 29 января он обнаружил такие изменения.

Почему объект назвали Плутоном

Такое решение приняла обсерватория Ловелла, где работал Томбо. Помогла ученым 11-летняя школьница из Оксфорда. Она была одной из многих, кто писал в обсерваторию письма с вариантами названий. Идея Венеции Берни ученым показалась самой подходящей. Девочка интересовалась классической мифологией, поэтому подобрала для планеты имя греческого бога подземного царства.

Состав Плутона

Масса этого космического тела меньше массы Луны примерно в 6 раз, с объем — в 3 раза. Состоит оно, по большому счету, из камня и льда. Площадь Плутона относительно небольшая: 17,7 миллионов квадратных километров — на нем едва уместились бы три Австралии.

Плутон находится на очень большом расстоянии от Солнца. Именно поэтому температура на его поверхности может опускаться до -240°С. Обычно повышение температур происходит не значительное: в среднем, на 20 °C.

Поверхность Плутона Wikipedia.org

Статус планеты

Весной 1930 года космическое тело получило свое название и более 70 лет считалось девятой от Солнца планетой в Солнечной системе. Но в 2006 году, на ассамблее Международного астрономического союза, Плутон потерял свой статус. Ученые пришли к выводу, что это космическое тело по критериям подходит к другой группе — так называемых малых (карликовых) планет.

Тогда же после долгих обсуждений ученые 75 стран мира утвердили критерии статуса планеты. Новая классификация позволила ученым раз и навсегда договориться о том, какие объекты в Солнечной системе «достойны» называться планетами.

В то время, когда шли споры о статусе космического тела, уже пожилая Венеция Берни в интервью BBC сказала, что подобные дебаты не вызывают у нее интереса, хотя она скорее предпочла бы, чтобы Плутон остался планетой.

Чем малые планеты отличаются от обычных

С того времени планетой считается небесное тело, «которое движется вокруг Солнца по орбите, принадлежащей исключительно данному небесному телу, обладает достаточной массой для образования гравитационного поля, вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму».

Хотя малые планеты обращаются по орбите вокруг Солнца, имеют достаточную массу для поддержки своей сферической формы и не являются спутниками планет, они не могут самостоятельно расчистить свою орбиту от других объектов.