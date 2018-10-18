Адвокаты Марии Мотузной рассказали, что ей может грозить за побег из России

Роман Ожмегов,
барнаульский адвокат:
Я давно знал, что она хочет уехать из страны, прощупывает почву, варианты. Но когда появилась возможность отбиться, я сказал ей: «Давай тут действовать». И мы практически отбились! А она в самый последний момент нашла лазейку и приняла решение, не ставя меня в известность.
Думаю, что у нее либо уже есть статус «политического беженца», либо будет в ближайшее время. Иначе ее могут выдворить по первому запросу Интерпола.
Адвокат сообщил, что отговаривал Марию лететь в Москву — затея с участием в конференции обвиняемых в экстремизме показалась ему сомнительной. В итоге, по сведениям защитника, девушка туда вообще не попала.
Роман Ожмегов,
барнаульский адвокат:
Я не понимаю ее поступка. Что ей движет — жажда свободы, денег? Желание реализовать свои амбиции на гребне популярности? Я кучу проблем нажил себе с этим делом. Меня сейчас могут подозревать в том, что я помог ей, хотя это не так. Мой телефон запросто уже может быть на прослушке.
Мне она ничего не должна, но поступила, на мой взгляд, не по-человечески. В любом случае желаю ей удачи и всего самого наилучшего.
При этом дополнительное наказание за побег на Марию не «повесят». Нарушение подписки о невыезде грозит только изменением меры пресечения — проще говоря, девушку посадят в СИЗО, если она вернется в Россию до того, как снимут обвинения. Даже если этого не произойдет, факт побега может повлиять на решение прокуратуры — дело вряд ли прекратят по реабилитирующему основанию, считает Ожмегов.
Роман Ожмегов,
барнаульский адвокат:
То, за что мы боролись — доказывали, что у нее не было умысла на разжигание межнациональной розни и так далее — все это могут свести на нет. Ее могли оправдать вообще, а сейчас им все карты в руки. Ведь поправки к 282-й статье в силу пока не вступили.
Сейчас дело Мотузной находится в прокуратуре. Его должны передать в Следственный комитет для устранения всех противоречий. Если прокурор даст указание прекратить уголовное преследование, так и поступят. Если нет — Марию вызовут на допрос по повестке, а когда она не явится, объявят в розыск.
Алексей Бушмаков,
представитель международной правозащитной группы «Агора»:
Срок привлечения по 148-й статье истек. Смысл привлекать ее по 282-й, если ее правонарушение фактически декриминализировано? Ну пожалуйста, пусть заочно судят, но приговор потом придется отменять. Зачем нагружать суд? Ну объявят в розыск, приостановят срок течения давности, потом поправки вступят в силу и все. Я думаю, что ей ничего не угрожает.
16 октября Мария Мотузная должна была вернуться в Барнаул из Москвы, где она участвовала в съемках для передачи на телеканале «Спас» и давала интервью другим федеральным СМИ. Вечером того же дня она написала в Twitter, что находится в Киеве. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути». Девушка считает украинскую столицу «безопасным местом», откуда можно уехать «хоть куда».