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Жизнь
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Почему письма от налоговой приходят из разных городов?

Жители Алтайского края отметили, что письма от налоговой, приходят из разных городов. Раньше отправителем значилась УФНС по Алтайскому краю, затем уведомления стали приходить из Кемеровской области. «Теперь я получил письмо, где в обратном адресе стоит город Волгоград. Почему так? Не мошенники ли это?», — спросил у altapress.ru читатель.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

В УФНС России по Алтайскому краю ответили:

Массовую печать и рассылку налоговых уведомлений проводят типографии филиалов федерального казенного учреждения «Налог-сервис», которые расположены в разных городах страны (Волгограде, Нижнем Новгороде, Красноярске, Кемерове, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе). В этом году печать документов осуществлялась центром печати города Волгограда, поэтому на конвертах с уведомлениями отправителем значится именно этот город. Тем не менее, по всем вопросам, связанным с расчетом налогов, необходимо обращаться в свою налоговую инспекцию.

Напоминаем также, что 3 декабря — последний день для уплаты налогов на имущество физических лиц в 2018 году.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос» или «Пожаловаться» под публикацией.

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