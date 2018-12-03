Почему письма от налоговой приходят из разных городов?

Массовую печать и рассылку налоговых уведомлений проводят типографии филиалов федерального казенного учреждения «Налог-сервис», которые расположены в разных городах страны (Волгограде, Нижнем Новгороде, Красноярске, Кемерове, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе). В этом году печать документов осуществлялась центром печати города Волгограда, поэтому на конвертах с уведомлениями отправителем значится именно этот город. Тем не менее, по всем вопросам, связанным с расчетом налогов, необходимо обращаться в свою налоговую инспекцию.