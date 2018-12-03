Почему письма от налоговой приходят из разных городов?

В УФНС России по Алтайскому краю ответили:
Массовую печать и рассылку налоговых уведомлений проводят типографии филиалов федерального казенного учреждения «Налог-сервис», которые расположены в разных городах страны (Волгограде, Нижнем Новгороде, Красноярске, Кемерове, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе). В этом году печать документов осуществлялась центром печати города Волгограда, поэтому на конвертах с уведомлениями отправителем значится именно этот город. Тем не менее, по всем вопросам, связанным с расчетом налогов, необходимо обращаться в свою налоговую инспекцию.
Напоминаем также, что 3 декабря — последний день для уплаты налогов на имущество физических лиц в 2018 году.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: