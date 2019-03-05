Кто опустил «железный занавес» на СССР и как происходила знаменитая изоляция

5 марта 1946 года Уинстон Черчелль во время знаменитой Фултонской речи назвал линию раздела Европы «железным занавесом». Этот барьер изолировал СССР и социалистические страны от капиталистических государств Запада и привел к «холодной войне». Почему опустился «железный занавес» — в материале altapress.ru.

Кто придумал «железный занавес» и как он материализовался

Впервые выражение «железный занавес» использовал Герберт Уэллс в 1904 году в книге «Пища богов». В 1917 году выражение употребил русский философ Василий Розанов, который сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого «с лязгом и скрипом» опустился громоздкий занавес из железа над русской историей.

Потом о «железном занавесе» вспомнили во время Второй мировой войны. Йозеф Геббельс в своей статье «2000 год» от 23 февраля 1945 года высказал уверенность, что после покорения Германии СССР отгородит его «железным занавесом».

Окончательно политическое клише закрепилось после знаменитой Фултонской речи Уинстона Черчиля, которая была произнесена 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в США.

Уинстон Черчилль и Бернард Барух. СС0

Черчиль в своей речи открыто назвал Советский Союз причиной «международных трудностей» и заявил, что никто даже не подозревает о намерениях СССР «и есть ли какие-то границы их экспансии»:

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен «железный занавес». За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния, но и очень высокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со стороны Москвы… Коммунистические партии, которые были очень маленькими во всех этих восточноевропейских государствах, были выращены до положения и силы, значительно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всём тоталитарного контроля.

В СССР посчитали этот спич сигналом для начала холодной войны. Политическое клише стало вполне реальным информационным, политическими и даже пограничным барьером, который изолировал СССР и соцстраны от «капиталистического Запада».

Изоляция была двусторонней. Запад считал что «занавес» поднял СССР в рамках проводимой политики самоизоляции и поиска внешнего врага, пишет britannica.com. В СССР же называли изоляторами капиталистов и активно использовали эту мысль в пропаганде:

Могущественные силы, стоявшие за спиной Гарри Трумэна, провозгласили политику разнузданного антикоммунизма и военной истерии. Это сказалось во всём, и в частности в вопросе о репатриации советских граждан. С грохотом опустившийся американский железный занавес отрезал от Родины наших соотечественников, занесённых злой судьбой в Западную Германию (по wiki).

Во время «железного занавеса» население СССР не могло выезжать за рубеж и получать какую-либо информацию из других стран без санкции властей. Даже просто пообщаться с иностранцем чтобы попрактиковать иностранный нельзя было без специального разрешения. Супружество с гражданином другой страны стояло перед множеством препон и зачастую было практически неосуществимо.

Как прорывались сквозь «железный занавес»

Чаще всего из СССР бежали те, кому удавалось отправиться в санкционированную поездку за рубеж. Например, это удавалось спортсменам или членам творческих коллективов, отправившихся на гастроли.

Уехать из СССР семьями разрешали в основном только евреям и то по ограниченной квоте.

В редких случаях желающие покинуть страну шли на преступления. Например, захватывали заложников.

Как пал «железный занавес»

Изоляция Союза стала прекращаться к концу 1980-х годов, когда в стране объявили политику гласности и открытости. Символом падения железного занавеса стало разрушение Берлинской стены.

Официальной датой завершения этого периода стало 1 января 1993 года, когда уже в постсоветскую эпоху вступил в силу закон, фактически отменивший разрешительное визирование выезжающих и разрешивший свободный выезд за границу.