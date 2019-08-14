Как пожары в Сибири и на Аляске могут растопить арктические льды

Эксперты предупреждают, что масштабные пожары в Сибири и на Аляске, вызванные глобальным потеплением, сами ускорят изменение климата и приведут к необратимому таянию льдов, пишет РБК.

Самый жаркий июль

Это лето может стать одним из самых жарких в истории человечества. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), июнь 2019 года стал самым жарким июнем за всю историю мировых наблюдений.

В свою очередь, Всемирная метеорологическая организация, ссылаясь на данные программы «Коперник», отмечает, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем вообще с момента начала наблюдений в 1979 году. Так что этот июль обновил рекорд июля 2016 года.

Лесные пожары. СС0

Горит и тает

На 31 июля в России площадь лесных пожаров, по данным «Авиалесоохраны», составила около 2,9 млн га, нна Аляске, сообщает The Washington Post, — 800 тыс. га. В июле леса горели и в Гренландии, однако самой большой угрозой для острова стала волна тепла из Европы. В результате только за один месяц растаяло 197 млрд т льда.

«Экстремальные природные явления естественны, — рассказала TIME Ахира Санчес-Луго, климатолог из NOAA. — Проблема в том, что климат становится теплее, и температура, которая раньше считалась высокой, сейчас уже является нормой».

Лесные пожары в Красноярском крае , съемка из космоса. vk.com/roscosmos

Чем опасны лесные пожары

Во время лесного пожара выделяется углекислый газ. Это один из парниковых газов, являющихся основной причиной изменения климата.

Кроме того, сажа, образовавшаяся в последние месяцы на территории Сибири и Аляски, уже осела на льдах Арктики. Когда лед чистый и белый, он отражает солнечные лучи и не тает. Если на льду оседает сажа, он чернеет. Это снижает его способность отражать солнечные лучи и ускоряет таяние.

В конечном итоге пожары 2019 года в тайге приближают момент, когда Арктика полностью растает. А чем меньше льда, тем медленнее охлаждается планета, климат становится теплее, а уровень Мирового океана повышается.

Лесные пожары. СС0

Точка невозврата

Таким образом, лесные пожары опосредованно вызывают таяние полярных льдов, подводя человечество ближе к критической отметке.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, нельзя допустить повышения средней температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальной эпохой.

Переход этого барьера станет «точкой невозврата», после которой экстремальные природные явления будут случаться чаще, а уровень Мирового океана ежегодно будет повышаться. Этим летом средняя температура по всему миру превышает показатели двухсотлетней давности уже на 1,2 градуса по Цельсию.