Как пожары в Сибири и на Аляске могут растопить арктические льды

Самый жаркий июль
Это лето может стать одним из самых жарких в истории человечества. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), июнь 2019 года стал самым жарким июнем за всю историю мировых наблюдений.
В свою очередь, Всемирная метеорологическая организация, ссылаясь на данные программы «Коперник», отмечает, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем вообще с момента начала наблюдений в 1979 году. Так что этот июль обновил рекорд июля 2016 года.
Горит и тает
На 31 июля в России площадь лесных пожаров, по данным «Авиалесоохраны», составила около 2,9 млн га, нна Аляске, сообщает The Washington Post, — 800 тыс. га. В июле леса горели и в Гренландии, однако самой большой угрозой для острова стала волна тепла из Европы. В результате только за один месяц растаяло 197 млрд т льда.
«Экстремальные природные явления естественны, — рассказала TIME Ахира Санчес-Луго, климатолог из NOAA. — Проблема в том, что климат становится теплее, и температура, которая раньше считалась высокой, сейчас уже является нормой».
Чем опасны лесные пожары
Во время лесного пожара выделяется углекислый газ. Это один из парниковых газов, являющихся основной причиной изменения климата.
Кроме того, сажа, образовавшаяся в последние месяцы на территории Сибири и Аляски, уже осела на льдах Арктики. Когда лед чистый и белый, он отражает солнечные лучи и не тает. Если на льду оседает сажа, он чернеет. Это снижает его способность отражать солнечные лучи и ускоряет таяние.
В конечном итоге пожары 2019 года в тайге приближают момент, когда Арктика полностью растает. А чем меньше льда, тем медленнее охлаждается планета, климат становится теплее, а уровень Мирового океана повышается.
Точка невозврата
Таким образом, лесные пожары опосредованно вызывают таяние полярных льдов, подводя человечество ближе к критической отметке.
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, нельзя допустить повышения средней температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальной эпохой.
Переход этого барьера станет «точкой невозврата», после которой экстремальные природные явления будут случаться чаще, а уровень Мирового океана ежегодно будет повышаться. Этим летом средняя температура по всему миру превышает показатели двухсотлетней давности уже на 1,2 градуса по Цельсию.