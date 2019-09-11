Почему спорткомплексу «Темп» в Барнауле до сих пор не разрешают проводить концерты

Причин было две. Суд принял во внимание, что объект является футбольным манежем и по своему назначению он может проводить только спортивные мероприятия. Это было выявлено в результате проведенной проверки. Во-вторых, были обнаружены нарушения пожарной безопасности. В частности, у проверяющих возникли претензии к покрытию футбольного газона и к отсутствию автоматической системы пожаротушения, сообщили в прокуратуре.
Владимир Дондуков,
прокурор Индустриального района Барнаула:
Мы были вынуждены обратиться в суд, который принял обеспечительные меры в виде ограничения на проведение массовых развлекательных мероприятий в манеже «Темп». Понимаем, что это вызвало неудобства для многих людей, но безопасность граждан превыше всего.
Судебные разбирательства по спорткомплексу длятся с конца июня. 28 августа Железнодорожный суд Барнаула принял решение о рассмотрении дела сначала. По словам Владимира Дондукова, до 13 сентября органы пожарной безопасности должны проверить, все ли предписания выполнены и предоставить документы по этому поводу в суд.
Если судья решит, что с объектом все в порядке, ограничения будут сняты, концерты разрешат. Если же нет — запрет на их проведение продолжит действовать. Заседание пройдет 18 сентября, за два дня до «Дискотеки Союз».
На сайте клуба «Темп» говорится, что уже получено положительное заключение экспертизы, согласно которому объект теперь является не футбольным манежем, а «спортивно-зрелищным зданием с концертными и выставочными залами».
«Предъявленные требования к СК „Темп“ о несоответствии функционального назначения здания устранены», — говорится в официальном сообщении.
Ранее Павел Николаев, генеральный директор СК «Темп», сообщал altapress.ru о том, что было закуплено специальное напольное покрытие. Им в период проведения концертов будет закрываться футбольное поле. Таким образом «Темп» исполняет предписание пожарных служб.
«У нас имеется 6 эвакуационных выходов, ведущих прямо на улицу. Ни один спортивный объект в крае и даже Сибири не является таким безопасным. Угрозы жизни наших посетителей точно нет», — рассказывал в июне Павел Николаев.
10 сентября стало известно, что дата «Дискотеки» вновь сдвинулась. Теперь выступление звезд 80−90-тых решено провести в один день — 20 сентября. 21 числа концерта не будет. В компании «Городские зрелищные кассы», которая занимается реализацией билетов, на вопрос почему отменили второй день выступления, ответили, что «так решили организаторы».
Дата выступления одиозной певицы в «Темпе» остается без изменения. В Барнауле она даст концерт 3 октября. Стоимость билетов на танцполе начинается от 1,5 тыс. рублей, на зрительских трибунах она доходит до 3 тыс.