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Почему увеличение МРОТ не повлияло на размер пенсии?

Елена Петровна из Барнаула обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «У меня пенсия около девяти тысяч рублей. А МРОТ на две тысячи больше! Почему так?»

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

В Отделении ПФР по Алтайскому краю ответили:

МРОТ — это та денежная величина (до вычета НДФЛ), ниже которой работодатели не могут устанавливать ежемесячную зарплату своим сотрудникам. Эта же величина влияет и на оплату больничных листков, и на размер пособия по беременности и родам. Но размер пенсии, а именно ее увеличение, от этой суммы не зависит.

В том случае, если материальное обеспечение пенсионера не достигает величины прожиточного минимума неработающего пенсионера, установленного в регионе (в Алтайском крае — 8543 рублей) для установления социальной доплаты, то назначается федеральная социальная доплата до суммы прожиточного минимума.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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