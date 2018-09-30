Почему увеличение МРОТ не повлияло на размер пенсии?

МРОТ — это та денежная величина (до вычета НДФЛ), ниже которой работодатели не могут устанавливать ежемесячную зарплату своим сотрудникам. Эта же величина влияет и на оплату больничных листков, и на размер пособия по беременности и родам. Но размер пенсии, а именно ее увеличение, от этой суммы не зависит.

В том случае, если материальное обеспечение пенсионера не достигает величины прожиточного минимума неработающего пенсионера, установленного в регионе (в Алтайском крае — 8543 рублей) для установления социальной доплаты, то назначается федеральная социальная доплата до суммы прожиточного минимума.