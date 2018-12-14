Почему в Барнауле не работает закон о тишине

Почти год в Алтайском крае работает закон о тишине, и его даже успели ужесточить , но в Барнауле с его помощью защитить свой покой оказалось непросто. Проблема в том, что полицию не наделили правом выписывать протоколы на нарушителей. Это могут сделать только чиновники, но им это удается далеко не всегда.

Краткое содержание

История № 1: шумные соседи

Председатель совета дома в одном из кварталов Индустриального района Константин Морозов в течение 2018 года пять раз пытался воспользоваться законом о тишине, чтобы повлиять на орущие пьяные компании за стеной. Но каждый раз виновники избегали наказания.

Когда соседи шумели после 22 часов, Константин вызывал сотрудников полиции. Они приезжали, просили написать заявление и брали свидетельские показания.

Константин Морозов,

житель многоквартирного дома в Индустриальном районе:

Показания берут или у того, кто находится в квартире вместе с заявителем, или у соседей, если кто-то из них согласится ночью общаться с полицией. Если нет, то полицейские ограничиваются только заявлением о правонарушении. Но без свидетельских показаний заявление обречено на отказ, как показывает практика.

Получив заявление и свидетельские показания, полицейские отправляются в квартиру, откуда доносились громкие голоса и другой шум, и берут у ее жильцов письменные объяснения. Все бумаги полицейские передают участковому, а тот — в районную административную комиссию. На этом движение дела останавливается.

В комиссии Константину рассказали, что это происходит потому, что полиция якобы не может по закону поделиться персональными данными нарушителей, а без них штраф выписать невозможно.

Недвижимость. СС0

Константин Морозов,

жители многоквартирного дома в Индустриальном районе:

В итоге я как гражданин лишен возможности урегулировать конфликт с соседями единственным доступным мне правовым инструментом. Такая ситуация вынуждает попадающих в такую же ситуацию решать проблему самостоятельно — идти «разбираться» с пьяными и часто агрессивными людьми, рискуя жизнью и здоровьем.

История № 2: шумные заведения

Проблемы возникают и в том случае, когда источник беспокойства находится не в соседней квартире, а в пивбарах, ресторанах или других заведениях, расположенных на первых этажах домов или вблизи многоэтажек.

С подобной ситуацией столкнулись жители Барнаула, которые обратились по этому поводу к депутату гордумы Александру Обидину. Они рассказали: около их дома работает сразу несколько заведений, в том числе банкет-холл, где по пятницам и субботам часто справляют свадьбы. Застолье, как правило, продолжается до ночи и завершается салютом. Шум, крики и музыка не дают спать жителям окрестных домов. Они вызывают полицию, но она приезжает только спустя несколько часов, когда все гости уже уехали и наступила тишина, рассказывает Александр Обидин.

Недвижимость. Михаил Хаустов

Жильцы пожаловались в администрацию района. Чиновники приехали, поговорили с руководством банкет-холла, но ничего не изменилось, утверждают обратившиеся.

То, что полицию приходится ждать подолгу, подтвердил и Константин Морозов. Однажды сотрудники приехали лишь спустя 4 часа после вызова — в 5 утра.

Штрафуют ли за нарушение тишины в Барнауле?

Несмотря на описанные проблемы, административные комиссии все-таки наказывают отдельных нарушителей покоя. По данным сайта мэрии краевой столицы, только в Ленинском районе с начала 2018 года чиновники оштрафовали 361 человека на общую сумму 115 тыс. рублей. В администрации района отметили, что граждане стали чаще жаловаться на громкий лай собак в квартирах.

В чем проблема?

Депутат АКЗС Андрей Осипов объясняет: полицейские не уполномочены составлять протоколы о нарушении требований краевого закона о тишине. Для этого должно быть соглашение между МВД и губернатором региона. Но пока такой документ не подписали практически ни в одном субъекте РФ, в том числе в Алтайском крае.

Из-за этого полиция, когда ее вызывают недовольные шумом соседи, вправе написать лишь рапорт о случившемся. А штраф можно выписать только на основании протокола. В такой ситуации протокол должны составить уполномоченные лица — муниципальные чиновники, но для этого им нужно взять объяснения с нарушителя.

Андрей Осипов , депутат АКЗС. Анна Зайкова

Так как добровольно в администрацию объясняться никто, как правило, не приходит, чиновникам приходится выезжать по адресу и пытаться застать человека в его квартире. Но в рабочее время многих нарушителя спокойствия просто не оказывается дома. Пока его «ловят», срок привлечения к ответственности истекает. В такой ситуации даже если штраф выписывают, прокурор его отменяет, рассказал Андрей Осипов.

По его словам, проблема характерна в большей степени для Барнаула. В селах края механизм работает лучше: полицейские отдают рапорт главе сельсовета, а тот оперативно находит виновника шума.

Почему проблема не решается?

По словам депутата, соглашение между регионом и МВД подразумевает, что правительство края должно финансировать работу полиции. В бюджете региона на это должны быть предусмотрены десятки миллионов рублей, отметил Осипов.

Вопрос с соглашением тормозит и то, что порядок их заключения не отрегулирован на федеральном уровне. В частности, нет методики расчета, какую сумму должны предусмотреть субъекты.

Андрей Осипов считает, что несмотря на трудности, закон уже принес пользу жителям Алтайского края, так как выполнил профилактическую функцию: напомнил законопослушным людям о правилах, и люди стараются их соблюдать.

Когда нельзя шуметь?

По закону Алтайского края , который вступил в силу 10 января 2018 года , соблюдать тишину следует: с 22.00 до 8.00 с понедельника по пятницу включительно;

с 22.00 до 9.00 в субботу , воскресенье и в нерабочие праздничные дни;

воскресенье и в нерабочие праздничные дни; с 13.00 до 15.00 — это ежедневные «часы тишины» в квартирах и подъездах в многоквартирных домах , жилых домах , общежитиях;

жилых домах общежитиях; с 20.00 до 9.00 в будние дни и по субботам ( а в воскресенье круглосуточно) нельзя делать ремонт. Правило не касается многоквартирных домов , построенных менее полутора лет назад.

По-прежнему можно шуметь: во время официальных спортивных и культурно-массовых мероприятий;

во время богослужений , религиозных обрядов и церемоний;

религиозных обрядов и церемоний; в новогоднюю ночь с 10 вечера до 6 утра.

Тишина , молчание. СС0

Что нарушает тишину?

К действиям , нарушающим тишину и покой граждан , по закону относятся: громкая музыка в транспорте , на/в объектах торговли , общественного питания , организациях досуга,

на/в объектах торговли общественного питания организациях досуга, крики , свист , пение , игра на музыкальных инструментах,

свист пение игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств,

неоднократное ( три и более раз) неотключение автосигнализации,

три и более раз) неотключение автосигнализации, проведение ремонта в квартире или в нежилом помещении,

проведение земляных , ремонтных , строительных , разгрузочно-погрузочных и других видов работ с применением механических средств и технических устройств.

На сколько могут оштрафовать за нарушение?

Физлица заплатят от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Должностные лица — от 1 до 10 тыс. рублей, юридические лица — от 5 до 10 тыс. рублей.

Как ужесточили закон?

С ноября 2018 года нельзя шуметь на территориях общего пользования. К ним, в частности, относятся площади, улицы, проезды, набережные, пляжи, скверы, бульвары. Депутаты также отдельно обозначили, что в указанное время нельзя нарушать тишину на парковках.