Почему жители поселков городского типа не имеют права на доплату к пенсии?

В соответствии с ч. 14 ст. 17 ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2019 года лицам, проработавшим официально не менее 30 лет в сельском хозяйстве, повышается фиксированная выплата к пенсии по старости или инвалидности на 25%. Выплаты распространяются на неработающих пенсионеров, которые живут в сельской местности.

Согласно постановлению правительства № 1441 от 29 ноября 2018 года о повышении фиксированной выплаты, при отнесении местности к сельской применяется второй раздел Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) — «Сельские населенные пункты».

Так, населенный пункт Степное озеро Благовещенского района относится к поселкам городского типа и входит в первый раздел ОКАТО — а значит, не является сельским. Таким образом, доплата за работу в сельском хозяйстве жителям этого поселка не полагается.