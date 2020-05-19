Почти две сотни медиков с коронавирусом умерли в России

В России умерли 186 медицинских работников, инфицированных коронавирусом, сообщила «Медиазона». Авторы исследования сделали вывод, что смертность от COVID-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в шести странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.