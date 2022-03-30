1 апреля
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Жизнь

Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране вот уже совсем скоро станет лучше

Почти половина россиян уверена, что жизнь в стране через три-пять лет станет лучше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

Россияне отпраздновали День народного единства.
Россияне отпраздновали День народного единства.
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49% опрошенных выбрали ответ «станет лучше» из нескольких ответов на вопрос «изменится ли жизнь в нашей стране через три-пять лет». Также предложили выбрать «станет хуже» и «не изменится».

«В конце декабря 2021 года такого мнения придерживались лишь 25% респондентов», — отметили социологи.

13% респондентов уверены. что станет хуже (в декабре 2021 года — 25%). Еще 19% полагают, что жизнь не изменится (было 31%).

Почти половина (48%) полагают, что жизнь их семей станет лучше через три-пять лет (было 36%). 9% предвидят ухудшение 9% (было 12%), 21% не верят в какие-либо изменения (было 28%).

33% верят, что жизнь в стране станет лучше через полгода-год.

При этом, напомним, каждый четвертый россиянин делает запасы на «черный день».

Опрос провели 11−13 и 18−20 марта 2022 года в 53 регионах России среди 1500 респондентов из 104 населенных пунктов.

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