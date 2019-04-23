Подарки, грамоты, медали: в Барнаульской школе состоялся праздник, посвященный Дню отца

Накануне по инициативе фонда социальных проектов Александра Локтева в Барнаульской городской школе № 60 состоялся праздник, посвященный Дню отца. Чествование отцов фонд проводит уже четвертый год.

В 2019 году выбор школы был не случаен. Она широко известна своей системой военно-патриотического воспитания.

Разнообразие интересов родителей позволило определить лучших по 9 номинациям: «Многодетные папы», «Папы-наставники», «Папы-спортсмены», «Папы — лучшие друзья», «Папы, которые знают все», «Папы-золотые руки», «Папы — знатоки природы», «Папы-кулинары», «Особый Дедушка».

Более 30 пап получили благодарности администрации Железнодорожного района, подарки фонда Александра Локтева, грамоты школы и специальные медали педагогического коллектива. Музыкальные подарки прозвучали от лучших артистов, а дети подготовили слайд-фильм и оформили выставку рисунков.