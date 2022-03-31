1 апреля
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Веселые поздравления с Днем смеха в прозе, стихах и смс

День смеха отметят завтра, 1 апреля. Altapress.ru заранее подобрал к шуточному празднику поздравления в прозе, стихах и смс.

Смайлик, эмодзи, улыбка.
Смайлик, эмодзи, улыбка.
СС0

Поздравления с Днем смеха в прозе

Поздравляю с Первым апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

Желаю ко всему относиться с юмором, ничего не принимать близко к сердцу, уметь посмеяться над собой, с улыбкой принимать даже сложные ситуации и позитивно смотреть на мир. С Днем смеха!

Пусть ваши лица всегда озаряет улыбка, пусть хорошее настроение сопутствует всегда и везде. Пусть надежные друзья делают эту жизнь ещё более интересной. С Днем смеха!

Смайлик, эмодзи, улыбка.
Смайлик, эмодзи, улыбка.
СС0

Поздравления с Днем смеха в стихах

Улыбка жизнь нам продлевает,
Без доброй шутки никуда.
В День смеха от души желаю
Смеяться искренне всегда!

Смеяться в трудную минуту,
Чтоб легче стало на душе,
Пусть смех вам станет парашютом
На неприятном вираже!

Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха,
Пусть сбываются мечты,
Здоровья, мира, теплоты!

Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!

Смейся громко, не стесняйся,
Веселись и улыбайся.
Над другими ты шути,
Позитив с собой неси.

Ни минуты не скучай,
Радуйся, люби, мечтай.
С Днем смеха поздравляю я
Сегодня искренне тебя!

Смайлик, эмодзи, улыбка.
Смайлик, эмодзи, улыбка.
СС0

Поздравления с Днем смеха в смс

Я сегодня поздравлю
С Днем смеха тебя!
Пожелаю: ты смейся, живя и любя!
Пусть вокруг расцветают
Улыбки и смех!
Этот день самым радостным
Будет для всех!

С праздником апрельским
Вас я поздравляю,
Желаю много счастья
От всей души желаю!

Смейтесь, веселитесь,
Гоните прочь все беды!
С Днем смеха, дорогие,
С праздником веселья!

Поздравляем с Днем смешным
И желаем много смеха,
А еще вам процветать,
И во всех делах успеха!

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