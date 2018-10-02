Погода на Алтае на ближайшие три дня

2 октября
- Переменная облачность, на большей части территории края и Барнаула временами дождь.
- Ветер северо-западный 4−9, местами порывы до 14 м/с.
- Температура в крае +10…+15, в Барнауле +10…+12.
3 октября
- Температура в крае +10…+15, в Барнауле +10…+12.
- Ветер северо-западный, 3−8 м/с, с усилением в крае до 14 м/с.
- В Алтайском местами в восточных районах дождь, в Барнауле преимущественно без осадков.
4 октября
- Температура в крае +12…+17, в Барнауле +12…+14.
- В крае и Барнауле без осадков, в утренние часы местами туман.