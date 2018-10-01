Поклонники Полины Гагариной растерялись от ее «прогулочного фото» с дочерью

Кадр спровоцировал споры в сети. Кто-то из фанатов начал обсуждать надетое на Мию приспособление против падений — «вожжи». Они необходимы, чтобы родители могли вовремя поймать ребенка, который только учится ходить.
«Это поводок на ней?», «На ней вожжи? Или мне показалось…» — отреагировали комментаторы. Среди поклонников Гагариной нашлось немало противников подобных «поводков» для детей.
Полина родила дочь в апреле 2017 года. Ни певица, ни ее муж — фотограф Дмитрий Исхаков — не показывают лицо дочки в соцсетях, пишет mail.ru. Кроме Мии, у певицы есть сын Андрей, который родился в ее браке с актером Петром Кисловым.