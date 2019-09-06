Полицейские задержали мужчину, который в центре Камня-на-Оби рвал коноплю

У мужчины изъяли небольшое количество вещества зеленого цвета растительного происхождения, предположительно наркотического. Вещество отправили на экспертизу.

По результатам предварительной проверки «сборщика» привлекут к административной ответственности.

В МУП «Горпарк» изданию рассказали, что договор на скос дикорастущей конопли уже заключили Сумма договора составляет 20 тысяч рублей. Как только от администрации Каменского района поступит заявка, работа по скосу начнется.

Ранее сообщалось, что в центре Камня-на-Оби клумбы у памятника Владимиру Ленину засадили коноплей. Жители предполагают, что семена перепутали. В организации, занимавшейся посадками, не знают, как вместо газона взошла конопля.