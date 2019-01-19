Популярная телеведущая возмутилась грубым обращением полиции с Настей Рыбкой

Силовики на днях жестко задержали в аэропорту Анастасию Вашукевич (псевдоним — Наста Рыбка), которая возвращалась в Россию из Таиланда. Они пытались насильно усадить ее в инвалидное кресло, а потом, выкручивая руки, вытащили из здания аэропорта.
Настя Рыбка прославилась после того, как разместила в соцсетях информацию о личной жизни крупного предпринимателя Олега Дерипаски и тогдашнего высокопоставленного чиновника Сергея Приходько. Дерипаска подал на нее и ее наставника Лесли в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.
Задержание девушки однако вызвало возмущенную реакцию Тины Канделаки.
Тина Канделаки,
телеведущая, продюсер:
Видео с задержанием Насти Рыбки в аэропорту вызывает во мне внутренний протест. Я не знаю, кто и зачем ее задерживает, но одно я знаю наверняка: такое отношение является неприемлемым в принципе. Насилию здесь не место.
Если человек нарушил закон, то его, безусловно, должны задержать. Но в данном случае возникает слишком много вопросов.
И Канделаки эти вопросы формулирует: кто выдал санкцию на этот арест? По какому обвинению и почему оно до сих под не предъявлено? Что за мужчины в штатском волочат девушку в лифт?
Тина Канделаки,
телеведущая, продюсер:
Без ответов на эти вопросы задержание Насти Рыбки и Алекса Лесли скорее выглядит как акция устрашения, а не как продуманные и подготовленные оперативные действия.
Даже несмотря на яркое прошлое Насти Рыбки с Дерипаской, я не уверена в том, что это по его поручению с дамой обращаются как с багажом. Думаю, что наученная горьким опытом служба безопасности Олега не должна с таким рвением стремиться стать героем новостных сюжетов. В конце концов, если это люди олигарха, то почему они так свободно дают третьему лицу снимать происходящее на телефон?
В глупость и отвагу службы безопасности Олега Дерипаски я, простите, не верю.