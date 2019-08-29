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Жизнь

Посадку боевых самолетов Су-34 на автомагистраль в России сняли на видео

Опубликовано видео посадки многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль.

Бомбардировщик Су-34.
Бомбардировщик Су-34.
Сайт ОАК

На кадрах видна не только посадка самолетов, но и их дозаправка и последующий взлет, пишет РИА Новости.

Авиаманевры совершены в рамках специальных учений в Центральном военном округе (ЦВО).

Всего в тренировке задействовали 12 Су-34 и два Ан-26, в качестве взлетно-посадочной полосы была использована строящаяся автомагистраль Европа — Западный Китай.

Специальные учения продлятся до 30 августа, пишет bfm.ru. В них принимают участие более 30 тыс. военнослужащих, свыше семи тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.

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